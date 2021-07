Confira as unidades que estão disponíveis para inscrição - Divulgação

Confira as unidades que estão disponíveis para inscriçãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:58 | Atualizado 02/07/2021 15:59

Programa de Trabalho Protegido da Adolescência da Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro (FIA/RJ) está com inscrições abertas. Com o objetivo de oferecer uma capacitação escolar voltada para a inserção de pessoas entre 15 e 16 anos no mercado de trabalho, as novas turmas terão início na última semana de agosto, entre os dias 23 e 27, inclusive a da unidade de

São João de Meriti

Os interessados pelas 600 vagas devem realizar as inscrições de forma online através do um link disponibilizado nas redes sociais da Fundação.



De acordo com a FIA, após o curso, o programa proporcionará ainda a oportunidade dos alunos ocuparem vagas qualificadas no mercado de trabalho por meio de articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas.



Confira as unidades que estão disponíveis para inscrição:



- Campos

- Cidade de Deus

- Duque de Caxias

- Ipanema

- Maracanã

- Niterói

- Nova Iguaçu

- Nilópolis

- Padre Miguel

- Piedade

- Santa Cruz

- São João de Meriti