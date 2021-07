Em Meriti, 82 motoristas foram abordados e o índice de alcoolemia chegou a 28,05% - Divulgação

Em Meriti, 82 motoristas foram abordados e o índice de alcoolemia chegou a 28,05%Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:36

passou, neste fim de semana, por vários munícipios do Estado. Ao todo, 1.527 motoristas foram abordados e 330 deles apresentavam sinais de, o que, segundo os agentes, representou 21,61% do total deA ação realizada em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, abordou 82 motoristas e o índice de alcoolemia chegou a 28,05%, ultrapassando os níveis da ação realizada no sábado, 26, na Barra da Tijuca, por exemplo.