Unidade em Meriti fica na rua Egas Muniz, 22 - Vilar dos TelesDetran-RJ

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:52 | Atualizado 01/07/2021 17:56

Detran em mutirão de atendimentos para os serviços de identificação civil e veículos. Para ser atendido, o usuário deve realizar agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O órgão solicita que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas. Outro reforço é sobre respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.



> Serviços de veículos: O atendimento será das 8h às 13h



- Transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda.



> Emissão da carteira de identidade: O atendimento será das 8h às 16h



O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, comenta que os mutirões aos sábados são mais uma oportunidade de atendimento ao cidadão: “Essa é a 31ª edição que oferecemos ao usuário mais um dia de serviços do nosso departamento. Com os cuidados e protocolos de saúde, já disponibilizamos milhares de vagas extras à população fluminense”.

