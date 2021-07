População cobra serviços de limpeza e consciência da população na Vila Tiradentes - Divulgação

População cobra serviços de limpeza e consciência da população na Vila Tiradentes Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 20:25

Uma grandeque vem se formando diariamente em frente ao DPO da, em São João de Meriti , vem tirando a tranquilidade e locomoção dedo bairro. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a esquina, que é um ponto de ônibus localizado perto de um posto de saúde, escolas, da APAE e estabelecimentos alimentícios, repleta de sacolas de lixo e até mesmo com um sofá quebrado.“A cada dia que passa a lixeira aumenta a ponto de você ir dormir com apenas alguns entulhos de obra e, na manhã seguinte, amanhecer com móveis e outros tipos de lixo. Um totalcom a população que vive no local”, relatou uma moradora.Os moradores que denunciaram a situação suspeitam que o descarte irregular ocorra de madrugada, quando a circulação de pedestres é menor, e até mesmo feito por pessoas de outros bairros. Em alguns momentos, a quantidade de resíduos chega a atrapalhar a passagem de pedestres e também o fluxo de veículos na rua.