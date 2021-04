Bolsonaro diz que discute com Forças Armadas sobre possíveis 'problemas sociais' Agência Brasil

Por iG

Publicado 07/04/2021 13:39 | Atualizado 07/04/2021 13:42

Florianópolis - O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) esteve em Chapecó-SC, na manhã desta terça-feira (07), e discursou para apoiadores em evento de apoio ao prefeito João Rodrigues (PSD). Durante fala, Bolsonaro relatou que conversa com as Forças Armadas sobre possíveis "problemas sociais" no Brasil. Veja o momento em 29 minutos e 40 segundos do vídeo:



Jair iniciou a fala ao dizer que temia por "problemas sociais" no Brasil e que essa é uma das suas pautas em conversas com as Forças Armadas. "Se eclodir isso pelo Brasil, o que vamos fazer? Temos efetivo para conter a quantidade de problemas que teremos pela frente?"

Publicidade

O presidente perguntou o que poderia ser feito para evitar um eventual problema e questionou as razões que levariam a população a tomar essa atitude. "É por maldade ou é por necessidade?"

Por fim, Bolsonaro atacou o Partido dos Trabalhadores (PT) ao dizer que está "se lixando pra 2022" e ratificou que não fará um lockdown nacional para combater o avanço da pandemia da covid-19 no Brasil.