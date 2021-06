Nova remessa com 26 mil doses de AstraZeneca é entregue em Meriti - Reprodução

Publicado 29/06/2021 18:18

O município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, recebeu nos últimos dias um novo lote comda vacinacontra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os imunizantes serão usados para aplicação dae assim dar continuação da imunização na cidade.Nesta semana, estão sendo vacinados os meritienses desem comorbidades, além dos grupos prioritários: Profissionais de saúde, Profissionais da Educação, pessoas com 23 anos ou mais com comorbidade, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e os trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis.Até o momento, 126.871 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados com a primeira dose, e 61.892 com a segunda.Amanhã (30), é a vez da repescagem no município. Meritienses com 48 anos ou mais serão vacinados. O atendimento acontece das 8h às 15h.