Cuidados para se ter com os pets no invernoReprodução/Pixabay

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 14:03

A secretaria de Saúde de São João de Meriti , por meio da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal, lançou a Campanha “”, para receber doações de, mantas, roupinhas e casinhas, que serãoe distribuídos a animais em situação de rua ou que estão em abrigos no município.Segundo a pasta, o inverno é a estação que requer mais cuidados com os bichinhos, isso porque é a época que o surgimento decomo a osteoartrite canina, cujas dores se intensificam com temperaturas mais baixas, e as pneumonias, que surgem após quadros não tratados de gripe, aumentam.Na cidade, os pontos de recolhimento estão localizados em vários bairros. Sua ajuda contribuirá para o bem estar de um animalzinho.Superintendência de Promoção e Bem-Estar AnimalRua Adelino Gonçalves, 100 - Coelho da Rocha, São João de MeritiSecretaria Municipal de Assistência SocialAvenida Presidente Lincoln, 899 - Jardim Meriti, São João de MeritiClínica Veterinária Rio VetRua Silvino Martins, 3 - Centro, São João de MeritiInstituto Arca de São JoãoRua Manoel Machado Nunes, 237 - Centro, São João de MeritiClínica Veterinária S.O.S Saúde AnimalRua São Pedro, 107 - Centro, São João de MeritiLoja Pet ReefRua São Francisco de Assis, 972 - São Mateus, São João de MeritiLoja Mundo AnimalRua Barra do Piraí, Lote 16, Quadra 24, s/n - Vilar dos Teles, São João de Meriti