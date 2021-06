25,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose no país - Divulgação

Publicado 28/06/2021 12:16

vacinação contra a covid-19 para esta semana. A novidade na imunização da população é a inclusão dos trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis. Os grupos prioritários e os meritienses com 48 anos ou mais serão vacinados de segunda a sexta-feira, em seis pontos de vacinação, das 8h às 15h.

O município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, divulgou o calendário depara esta semana. A novidade na imunização da população é a inclusão dos trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como. Os grupos prioritários e os meritienses comserão vacinados de segunda a sexta-feira, em seis pontos de vacinação, das 8h às 15h.

A pasta reforça que a Unidade de Saúde da Vila São João voltou a ser ponto de vacinação contra a covid-19 no lugar da Unidade de Saúde do Sumaré, que está em obras (para receber as atividades da Upa de Éden).



Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Os profissionais de saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, já os garis devem estar na ativa e apresentar o último contracheque.



Confira o calendário de vacinação



> Segunda-feira, 28/6: 8h às 15h



MULHERES: A partir dos 48 anos SEM comorbidade, a partir dos 23 anos COM comorbidade, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e garis a partir dos 18 anos + gestantes, puérperas e lactantes com até 12 meses de pós-parto.



> Terça-feira, 29/6: 8h às 15h



HOMENS: A partir dos 48 anos SEM comorbidade, a partir dos 23 anos COM comorbidade, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e garis a partir dos 18 anos + gestantes, puérperas e lactantes com até 12 meses de pós-parto.



> Quarta-feira, 30/6: 8h às 15h



REPESCAGEM DE HOMENS E MULHERES: A partir dos 48 anos SEM comorbidade, a partir dos 23 anos COM comorbidade, profissionais de EDUCAÇÃO, profissionais de SAÚDE, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e garis a partir dos 18 anos + gestantes, puérperas e lactantes com até 12 meses de pós-parto.



Onde posso me vacinar?



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



-USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti







