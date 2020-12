Garis que trabalham no Hospital Lourenço Jorge cruzam os braços após denuncia de assédio moral Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 12:59 | Atualizado 15/12/2020 15:23

Rio – Dois gestores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que coordenam a equipe de limpeza do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, são denunciados por assédio moral. Nesta terça-feira (15) um grupo de garis cruzaram os braços, exigindo a transferência ou demissão dos coordenadores.



“Isso já vem acontecendo há pelo menos quatro meses. Em um ambiente de trabalho isso é uma conduta inadmissível. É um absurdo uma pessoa com o cargo de gestor ter uma conduta como essa”, reclama um gari.



Segundo o manifestante, a denúncia foi encaminhada para a diretoria da Comlurb. Após as reclamações, os episódios de assédio aumentaram dentro do hospital e muitos garis foram transferidos.



Ainda de acordo com ao grupo a denúncia foi enviada à Câmara dos Vereadores e ao Ministério Público do Rio.



A manifestação teve o apoio da Associação Circulo Laranja. O sindicato da categoria foi procurado, mas não se manifestou sobre o caso.



A prefeitura do Rio e a Comlurb ainda não se manifestaram sobre a denúncia.



Após horas de negociação os garis voltaram ao trabalho.



O QUE OS GARIS PEDEM



- Compra de Equipamento de proteção individual



- Reforma do refeitório



- Demissão ou transferência dos denunciados