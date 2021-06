Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim Iris - Prefeitura de São João de Meriti

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:18 | Atualizado 25/06/2021 17:25

Devido aodo feriado de São João Batista, o município de São João de Meriti resolveu não abrir nenhum de seusespalhados pela cidade, nesta sexta-feira, 25. Quem precisou de algum atendimento médio, teve que se deslocar a algum município vizinho para ser atendido. O único funcionamento do dia foi para vacinação contra a, com a segunda dose da AstraZeneca, que aconteceu até as 12h, na Tenda da Praça dos três poderes, em frente à Prefeitura.

A situação se agrava quando relembramos que o município precisou suspender a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (24), por falta de imunizantes. Só no fim do dia de ontem que a cidade recebeu, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 26 mil doses da AstraZeneca para aplicação da segunda dose nos meritienses.



A idosa e aposentada, Marli Ferreira precisou de um atendimento e visitou o Posto de Saúde do Sumaré, nesta sexta. A meritiense relata que, além de dar de cara com as portas fechadas, o local está passando por obras.



“Gente, isso é um absurdo! como que pode um município com um prefeito formado na área da saúde, Doutor, paralisar os serviços médicos? total descaso com a população. Acabei de sair do Posto no Jardim Metrópole, e também estava fechado, vazio, sem nenhum funcionário. Isso é caso de justiça. Nossa população pede socorro”, disse a moradora indignada.



No município, já são 9.845 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.054, contabilizou sete novos casos no dia de ontem, 24. Até a última divulgação, 122.662 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 61.637.



De acordo com a Prefeitura, o município declarou ponto facultativo nesta sexta-feira, 25, em decreto. Hoje, ocorreu a vacinação contra a covid-19, até o meio dia, e as emergências – Hospital Municipal, UPA de Jardim íris e UPA de Éden – estão funcionando normalmente, 24h, de domingo a domingo.