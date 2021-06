Dia D de vacinação em São João de Meriti - Divulgação

Dia D de vacinação em São João de MeritiDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 07:02

Dia D de vacinação, exclusivo para quem ainda não tomou a segunda dose da Coronavac ou da Astrazeneca, de acordo com o prazo de retorno, conforme cartão de vacina. O atendimento será exclusivo na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, das 8h às 12h. Nesta quinta-feira, dia 24 de junho, o município de São João de Meriti promove ode vacinação, exclusivo para quem ainda não tomou adaou da, de acordo com o prazo de retorno, conforme cartão de vacina. O atendimento será exclusivo na, em frente à prefeitura, das

A pasta reforça que restam poucas unidades da vacina Coronavac no município, por isso reservou os dias 24 e 26 de junho para a aplicação da segunda dose, dando assim continuidade ao processo de imunização para quem não conseguiu se vacinar.

Publicidade

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário apresentar RG e CPF ou cartão do SUS. Os profissionais da Saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, já os da Educação, como professores, auxiliares de professores, estagiários, trabalhadores administrativos, trabalhadores da limpeza, porteiros e seguranças que trabalham em unidades escolares do município, devem apresentar um dos documentos citados para comprovação do vínculo empregatício: Contracheque com número de identidade, Carteira de trabalho e crachá funcional ou Carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com declaração do estabelecimento escolar.

Até a última divulgação, 122.662 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 61.637.

Publicidade

Dia D de vacinação em São João de Meriti

Segunda dose da Coronavac ou da Astrazeneca (de acordo com o prazo de retorno, conforme cartão de vacina).

Data: 24/06 (quinta-feira)

Local: Tenda da Praça dos Três Poderes

Horário: 8h às 12h