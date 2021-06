Em Meriti, Paróquia São João Batista celebra dia do padroeiro com carreata - Divulgação/ PSJB

Em Meriti, Paróquia São João Batista celebra dia do padroeiro com carreataDivulgação/ PSJB

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 19:55 | Atualizado 24/06/2021 19:59

padroeiro de São João Batista, foi celebrado com missa e duas carreatas pelas ruas do município, nesta quinta-feira (24). Segundo a Paróquia, devido a pandemia e seguindo os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde e OMS, a tradicional procissão foi substituída, pelo segundo ano consecutivo, por duas carreatas, assim fiéis de diversos bairros puderam prestigiar e acompanhar a passagem do santo.

de São João de Meriti

Para os munícipes que não tiveram o cortejo passando por suas ruas, a organização transmitiu ao vivo todo a solenidade pelo Facebook da Paróquia; veja:



As celebrações deste ano começaram no dia 15 de junho, com missas diárias transmitidas pelo perfil oficial da Paróquia no Facebook. No último domingo, dia 20, aconteceu o tradicional almoço do padroeiro, em formato drive thru, que contou com o apoio de aproximadamente mil fiéis. A organização reforçou que toda a renda adquirida no almoço foi destinada em prol das Capelas N. S. Aparecida e Santa Luzia.



“Gratidão! nosso tradicional Almoço do Padroeiro, pela segunda vez no estilo drive thru, foi um sucesso. Tínhamos 1000 convites e todos foram vendidos. Agradecemos todos os voluntários, paroquianos e benfeitores que tornaram possível a realização do almoço. Temos esperança que no próximo ano teremos uma confraternização ainda maior e com a presença de peso de todos vocês em nosso salão”, comentou a organização do evento no Facebook da Paróquia.



Almoço do padroeiro São João Batista, em formato drive thru, que contou com o apoio de aproximadamente mil fiéis Divulgação/ PSJB

História



João Batista foi um pregador itinerante cujo aparecimento se deu na Judeia, provável lugar de nascimento e na Galileia. na época de Herodes, João teve muitos seguidores e pregava aos judeus, dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão e usava o batismo como símbolo de purificação da alma em seu movimento messiânico. São João é João Batista, o homem que, de acordo com a Bíblia, batizou Jesus Cristo. Ambos teriam sido parentes, já que suas mães, Maria (de Jesus) e Isabel (de João Batista) seriam primas



Confira abaixo a programação completa da Festa do padroeiro São João Batista deste ano:

Programação da festa do padroeiro São João Batista, em São João de Meriti Divulgação



