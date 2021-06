Material apreendido pela PM na operação em São João de Meriti - Divulgação

Material apreendido pela PM na operação em São João de Meriti

Publicado 24/06/2021 17:48

Policiais Militares doprenderam um, que não teve a identidade revelada, durante patrulhamento no, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.Segundo informações do Batalhão, a equipe estava passando pelaquando teve a atenção voltada para o indivíduo em atitude suspeita que, ao avistar as viaturas policiais, empreendeu fuga. Sem sucesso, o suspeito foi capturado pelos agentes policiais.