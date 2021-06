Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/PMSJM

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 16:59

O município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, decretounas repartições municipais nesta, Dia de São João Batista, padroeiro da cidade. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (22).De acordo com o executivo, osda Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Obras, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, e a Secretaria de Licitações e Contratos, funcionarão normalmente por serem considerados de urgência e/ou emergência que caso sejam interrompidos ou não fornecidos podem causar danos à saúde e/ou a segurança dos munícipes.Neste ano, as celebrações paraestão acontecendo de forma online e segura. Duas carreatas foram promovidas pela Paróquia municipal que solicitou aos fiéis que interagissem dos portões de suas casas, para que não haja tumulto ou aglomerações.