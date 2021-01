O prefeito Eduardo Paes recebe a imagem de São Sebastião das mãos do arcebispo Dom Orani Tempesta, na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova Estefan Radovicz

Por Bruno Gentile*

Publicado 19/01/2021 15:45 | Atualizado 19/01/2021 15:46

Rio - Nesta quarta-feira (20), os cariocas celebram o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio. E, como forma de homenagear o santo, estão previstas algumas atividades a serem preparadas durante o feriado. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (19), no Santuário Cristo Redentor, o arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, e o reitor do Santuário, Padre Omar, falaram sobre a programação e os eventos que estão sendo organizados para o dia de amanhã.

Para o feriado, foi planejado o seguinte cronograma de homenagem ao padroeiro: pela manhã, às 10h, deve ser celebrada a tradicional Missa no Santuário Basílica de São Sebastião, no bairro da Tijuca, na Zona Norte da capital. Já à tarde, por volta das 14h30, uma carreata sairá da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz (Zona Oeste), em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Região Central do município. Em seguida, no mesmo local, haverá uma missa drive-in na porta principal, às 17h.



Publicidade

Na parte da noite, após um dia inteiro de atividades, terá tempo ainda de acontecer, às 20h, o Auto de São Sebastião e uma live musical no Centro Cultural e Social Cardeal Tempesta, que fica localizado na Praça Nossa Senhora da Apresentação, número 272, no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio. Ao falar sobre a homenagem ao padroeiro, o arcebispo Dom Orani comentou sobre as perspectivas do feriado e relembrou o verdadeiro sentimento que ele nos proporciona. "Tempo de esperança! Neste ano, esse é o tema da trezena. Olhando para o futuro, construiremos juntos nossos sonhos", destacou ele.

Vacinação veio em bom momento

Publicidade

Às vésperas da celebração do dia de São Sebastião na capital do Rio, a vacinação contra a covid-19, enfim, está ganhando capítulos finais. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, no último domingo (17), a utilização emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca no Brasil.

O arcebispo Dom Orani comentou sobre o começo da imunização da população brasileira em janeiro e se mostrou contente com o início da vacinação justamente no dia 20 desse mês, quando São Sebastião é homenageado e celebrado.

Publicidade

"Bem neste momento, nós vimos aprovadas as duas vacinas para o Brasil. Durante o feriado de São Sebastião, esperamos que as doses já tenham chegado a vários estados e capitais do país, sendo distribuídas por todas as outras cidades menores. É claro que, mesmo com essa vinda dos imunizantes, ainda há muito caminho a ser percorrido e muitos passos a serem dados para que tudo volte ao normal. Por isso, pedimos ao nosso padroeiro que continue intercedendo pela nossa população e que a proteja contra a covid-19", disse.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes