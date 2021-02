Vacinaçao contra Covid-19, no Campus da UFF, no Gragoatá, em Niterói Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 16:21

Rio - A vacinação contra a covid-19 vai continuar na maioria das cidades da Região Metropolitana do Rio durante o feriado de carnaval, dependendo do estoque de doses disponíveis. Municípios como Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita e Queimados decretaram ponto facultativo e vão interromper a aplicação da vacina na segunda (15) e na terça-feira (16), retornando ao plano de vacinação na Quarta-feira de Cinzas (17).

Confira o calendário de vacinação da Região Metropolitana do Rio:

Publicidade

Rio de Janeiro

prefeito Eduardo Paes garantiu que há doses disponíveis em estoque no município para seguir a campanha de vacinação até terça-feira. A programação é que, na segunda-feira (15), sejam vacinados idosos de 84 anos e, na terça (16), todas as pessoas com 83 anos de idade. A continuidade da vacinação vai depender da chegada de novas doses.

Publicidade

Também em estoque estão garantidas as vacinas para a aplicação, a partir da próxima terça-feira, da segunda dose nas primeiras pessoas vacinadas no Rio: os idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições e pessoas que trabalham nesses locais, profissionais de saúde envolvidos na campanha de vacinação e que atuam na linha de frente do combate à covid-19 na cidade.

As doses que serão aplicadas na cidade do Rio nos próximos dias e até terça-feira são as 50 mil do imunizante CoronaVac entregues pelo governo estadual na quarta-feira. A imunização será de primeira dose, sendo necessária a aplicação da dose de reforço num prazo de 28 dias.

Publicidade

Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, responsável pela distribuição das doses.

Publicidade

Nesta sexta-feira (12), está sendo realizada a vacinação de idosos a partir de 88 anos. De acordo com o número de doses, a previsão é que a vacinação ocorra na próxima segunda-feira para idosos a partir de 87 anos.

Até a manhã desta sexta-feira, Niterói contabiliza um total de 21.261 pessoas vacinadas. Deste número, 16.213 profissionais de saúde, 676 Idosos institucionalizados, 78 deficientes institucionalizados, 223 trabalhadores de Instituições de Longa Permanência, 4.034 idosos e 37 Quilombolas. Na última quinta-feira (11), foram imunizados 628 idosos.

Publicidade

São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo vai ampliar a vacinação contra covid-19 para novo público-alvo a partir deste sábado (13) e os postos irão funcionar durante o carnaval. Idosos com mais de 85 anos começarão a ser vacinados em cinco unidades de saúde a partir deste sábado. Todos têm sistema de drive-thru. O calendário segue na próxima semana, com a redução gradativa nos limites de idades. A expectativa é de que, até o dia 19 de fevereiro, idosos com mais de 81 anos sejam vacinados, dentro da disponibilidade de doses.

Publicidade

Nesta sexta-feira (12), a cidade continua vacinando idosos com mais de 87 anos e profissionais de saúde com mais de 60 anos, que trabalham em hospitais da cidade ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outras cidades. São eles: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

Também estão sendo imunizados profissionais de saúde da linha de frente, pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e pessoas de residências terapêuticas com a segunda dose da CoronaVac.

Publicidade

Além do Washington Luiz, outras quatro unidades vacinam na cidade. Todas têm sistema de drive-thru e funcionam das 8h às 17h. São elas: Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara; Clínica Gonçalense do Mutondo; Clínica Gonçalense Dr. Zerbini, no Arsenal; Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade.

Calendário para idosos em São Gonçalo:



- Sábado (13 de fevereiro) - Idosos com mais de 85 anos



- Segunda-feira (15 de fevereiro) - Idosos com mais de 85 anos



- Terça-feira (16 de fevereiro) - Idosos com mais de 83 anos



- Quarta-feira (17 de fevereiro) - Idosos com mais de 83 anos



- Quinta-feira (18 de fevereiro) - Idosos com mais de 81 anos



- Sexta-feira (19 de fevereiro) - Idosos com mais de 81 anos

Publicidade

Maricá

A Secretaria de Saúde de Maricá informa que a vacinação não será suspensa e continuará sendo feita durante todo o período do carnaval, com equipes móveis que vão se deslocar aos domicílios dos idosos. As mesmas equipes também se deslocarão para as unidades da Rede de Urgência e Emergência (RUE) para continuar a vacinação dos profissionais da Saúde da linha de frente.

Publicidade

A partir da remessa recebida na última quarta-feira (10), o município tem doses suficientes para finalizar a vacinação dos idosos de 95 anos para cima, e seguir para o próximo grupo: os idosos de 90 anos para cima. Além de poder continuar com a vacinação dos profissionais da saúde da Atenção Primária; lembrando que os da RUE, da linha de frente, tinham a segunda dose garantida e já começaram a ser aplicadas.

No final do carnaval, a secretaria vai avançar na vacinação dos profissionais da Saúde que não estão diretamente na linha de frente, mas que também têm exposição ao risco de contágio durante o trabalho, como é o caso dos profissionais da rede ambulatorial da Atenção Primária e dos centros de especialidade e tratamento.

Publicidade

Duque de Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, informa que o município recebeu uma nova remessa com 5.600 doses da vacina Coronavac, que serão usadas para dar continuidade ao cronograma de vacinação municipal, que prioriza neste momento a aplicação da segunda dose aos profissionais de saúde das redes municipal, estadual e privada.

Publicidade

A segunda dose começou a ser aplicada nos profissionais de saúde de Duque de Caxias na última segunda-feira (8), contemplando os trabalhadores do Hospital Municipal São José, Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo, UPA Beira Mar e Maternidade de Santa Cruz da Serra. Na tarde desta quinta-feira (11), começaram a receber a segunda dose os profissionais de saúde do Hospital Municipal Duque de Caxias, CRAESM e das Unidades Pré Hospitalares (UPH).

A SMSDC ressalta que a continuidade do cronograma de vacinação para os grupos prioritários no município depende do envio de novas remessas de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Publicidade

Até o momento, o município aplicou a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca em 11.873 profissionais da saúde; 1.190 idosos acamados; 337 idosos e trabalhadores em ILPIs (Instituiçao de Longa Permanência para Idosos); 5.950 idosos de 80 anos ou mais; e 750 trabalhadores da SME, com 60 anos ou mais; contabilizando um quantitativo de 20.100 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Quanto à vacinação de idosos com 80 anos ou mais, a SMSDC esclarece ainda que a continuidade da aplicação da primeira dose a este grupo etário será divulgada pela Prefeitura de Duque de Caxias, assim que for retomada, de acordo com o quantitativo de doses disponíveis para este fim.

Nilópolis

Publicidade

A Prefeitura de Nilópolis continua com o calendário de vacinação dos idosos. Esta semana estão sendo imunizados idosos na faixa dos 95 anos ou mais e profissionais de saúde, além dos idosos já vacinados que estão recebendo a segunda dose. As equipes do programa Melhor em Casa estão visitando os idosos que moram em instituições de longa permanência e pessoas que estão em residências terapêuticas, como determina o Plano Nacional de Imunização (PNI).

O secretário de Saúde, Marco Aurelio Pereira, afirmou que o controle das doses é feito também para garantir a segunda dose para todos já vacinados com a primeira dose. Nesta quinta-feira (11), o município recebeu mais 1.500 doses da vacina da CoronaVac.

Publicidade

Na terça-feira de Carnaval (16), feriado, a vacinação será interrompida. Mas há equipes preparadas para trabalhar na segunda, quarta, quinta e sexta-feira.

Calendário de vacinação de Nilópolis:

Publicidade

- 8 a 12 de fevereiro – vacinação dos idosos com 95 anos ou mais

- 15 a 19 de fevereiro – 90 a 94 anos

Publicidade

- 22 a 26 de fevereiro – 85 a 89 anos

- 1º a 5 de março – 80 a 84 anos

Publicidade

Nova Iguaçu

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu informa que a programação da vacinação segue normalmente no município, com os imunizantes sendo aplicados de forma gradual na população. O município recebeu um total de 28.020 vacinas de CoronaVac e da Oxford/Aztrazeneca, sendo que 20.555 foram separadas para aplicação da primeira dose e 7.465 para a segunda. Sendo assim, a expectativa é que o estoque atual de vacinas seja suficiente para vacinar o público-alvo acima de 80 anos até o final de de fevereiro.

Publicidade

Destas 20.555 doses, 5.110 de CoronaVac chegaram nesta quinta-feira (11), enviadas pelo Governo do Estado. Desde o dia 20 de janeiro, quando começou a imunização na cidade, até a quarta-feira (10), foram utilizadas 9.612 vacinas do total, 7.400 para primeira dose e 2.212 para segunda.

Até esta quinta-feira (11), foram vacinados 5.422 profissionais de saúde com a primeira dose e 1.655 com a segunda; 522 idosos acima de 60 anos residentes em instituições de Longa Permanência com a primeira dose e 446 com a segunda; 175 profissionais de saúde acima de 60 anos; 1.182 idosos acima de 90 anos e 99 maiores de 18 anos com deficiência inclusiva com a primeira dose e 111 com a segunda.

Publicidade

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, de 8h30m às 16h. Apenas na terça-feira (16), por conta do feriado de carnaval, a programação será interrompida. Nos dias 17, 18 e 19 os postos de vacinação funcionarão normalmente.

Mesquita

Publicidade

A cidade de Mesquita segue na primeira fase de vacinação, mas já com um calendário pré-definido para a vacinação de idosos ao longo do mês de fevereiro. O município segue imunizando os profissionais de saúde e já foram realizadas as imunizações referentes às residências terapêuticas e idosos residentes em instituições de longa permanência. Até agora, foram vacinadas cerca de 3.300 pessoas.

Na próxima semana, não haverá vacinação na segunda (15) e nem na terça-feira (16). Na quarta-feira (17), a vacinação começará a partir do meio-dia.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde começou a imunizar os idosos – de maneira geral – no dia 1º de fevereiro, dividindo a cada semana uma faixa de idade. Na primeira semana de fevereiro, foram vacinados apenas aqueles acima de 95 anos. Nesta segunda semana de fevereiro, é a vez de vacinar os idosos acima de 90 anos. Na próxima semana, os idosos acima de 85 anos serão imunizados. E assim, sucessivamente, enquanto durarem as doses recebidas pelo município. Além disso, já estão sendo vacinados também os idosos acamados que são assistidos pelo Programa Melhor em Casa, da Saúde de Mesquita.

Mesquita recebeu em janeiro 1.660 doses da vacina Coronavac e 1.510 doses da vacina Astrazeneca. No dia 3 de fevereiro, chegaram mais 1.940 doses da vacina Coronavac, sendo 1.660 destas direcionadas para a segunda dose dos primeiros vacinados e sobrando 280 doses para a primeira aplicação. Além destas, no mesmo dia, chegaram outras 280 doses da vacina Astrezeneca. Nesta quinta-feira (11), chegaram mais 1.250 doses da Coronavac.

Publicidade

A vacina contra a covid-19 está disponível em dois locais na cidade: na Clínica da Família Jacutinga, na Rua Barão do Rio Branco s/nº, e na Clínica da Família São José, que fica na Avenida União 676, em Santa Terezinha. Em ambas, o horário é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e é preciso apresentar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência. Profissionais de saúde de linha de frente que ainda não foram vacinados devem apresentar também a carteira do respectivo conselho profissional.

Itaboraí

Publicidade

A Prefeitura de Itaboraí informa que tem disponível em seu estoque as vacinas para atender o grupo prioritário de idosos acima de 85 anos e, em paralelo a essa ação, vai continuar vacinando com a segunda dose da Coronavac o primeiro grupo prioritário – profissionais de saúde da linha de frente do Combate ao Covid-19 das redes de urgência e emergência de Itaboraí e idosos que residem em Instituições de Longa Permanência (asilos). A vacinação do grupo prioritário de idosos acima de 85 anos começa na Quarta-feira de Cinzas (17). A administração da segunda dose está ocorrendo à medida que os profissionais estão assumindo os seus plantões nas unidades de saúde, por isso, continuam normalmente durante o Carnaval.

Queimados

Publicidade

A Prefeitura de Queimados decretou ponto facultativo na segunda (15) e terça-feira (16), portanto, não haverá vacinação nesses dias.A vacinação retornará na quarta-feira (17), oferecendo as doses ao grupo de idosos acima de 85 anos.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde, montou um sistema de drive-thru para ampliar a oferta das vacinas para os idosos que estão em isolamento.

Publicidade

A Prefeitura ainda tem 2660 doses da primeira remessa recebida e, na manhã desta quinta-feira (11), recebeu mais 950 doses da CoronaVac do Governo Estadual. A vacinação prossegue até as doses acabarem.