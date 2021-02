Coletiva do Centro de Operações do Rio (COR). Reginaldo Pimenta

Por Bernardo Costa

Publicado 12/02/2021 11:13 | Atualizado 12/02/2021 12:45

O prefeito Eduardo Paes garantiu que há doses disponíveis em estoque no município para seguir a campanha de vacinação até terça-feira. A programação é que, na segunda-feira, sejam vacinados idosos de 84 anos e, na terça-feira, todas as pessoas com 83 anos de idade. A continuidade da vacinação vai depender da chegada de novas doses.

"Aguardamos para domingo ou segunda-feira uma boa notícia com a entrega de mais vacinas para o Rio para que possamos dar sequência à campanha de vacinação. Mas, até terça, temos doses garantidas, mesmo que uma nova remessa não chegue", disse o prefeito.



Também em estoque estão garantidas as vacinas para a aplicação, a partir da próxima terça-feira, da segunda dose nas primeiras pessoas vacinadas no Rio: os idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições e agentes que trabalham nesses locais, profissionais de saúde envolvidos na campanha de vacinação e que atuam na linha de frente do combate à covid-19 na cidade, e população indígena e quilombola.



As doses que serão aplicadas na cidade do Rio nos próximos dias e até terça-feira são as 50 mil do imunizante CoronaVac entregues pelo governo estadual na quarta-feira. A imunização será de primeira dose, sendo necessária a aplicação da dose de reforço num prazo de 28 dias.



O Estado do Rio recebeu 282.200 doses da vacina no último fim de semana, enviadas pelo Ministério da Saúde. Na última quinta-feira, foi concluída a entrega de 131.110 doses para os 92 municípios. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), há outras 151.090 doses que serão distribuídas às cidades dentro do prazo de 21 dias para a garantia da aplicação da segunda dose. Elas estão armazenadas na câmara fria da Coordenadoria Geral de Armazenamento (CGA), em Niterói.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, há a possibilidade de que as doses guardadas pelo estado para a segunda dose sejam aplicadas em primeira dose para novos grupos caso haja a garantia pelo Instituto Butantan e Ministério da Saúde do envio de mais doses antes do intervalo de 28 dias.



"As doses que recebemos na quarta serão aplicadas até terça-feira. Essas pessoas só tomariam a segunda dose 28 dias depois. Agora, se a secretaria de Estado tiver a garantia do Instituto Butantan e Ministério da Saúde do envio de mais doses, as que estão em estoque poderiam ser liberadas, o que iria oportunizar a vacinação de mais pessoas em um tempo mais curto. O nosso pleito ao estado e Ministério da Saúde é que haja maior previsibilidade no envio das doses para vacinar as pessoas de forma mais célere", explicou Soranz.

No entanto, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), não há a possibilizada de as vacinas em estoque na CGA serem distribuídas para a aplicação em novos públicos com uma primeira dose. De acordo com a SES, ainda não há garantias do Ministério da Saúde para o envio de novas doses ao Estado do Rio.