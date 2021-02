Movimentação do feriado de Carnaval no Parque de Madureira Luciano Belford / Agência O Dia

Por Natasha Amaral

Publicado 16/02/2021 19:45

Rio - Diferente do tradicional feriado de Carnaval, a cidade não amanheceu repleta de confete ou serpentina nesta terça-feira. Com a máxima de 35,2ºC, os cariocas trocaram os blocos por praias e parques. No dia em que o município registrou o recorde de novos casos de covid-19 – 8.385 nas últimas 24h – a reportagem do O DIA esteve no Parque Madureira, na Zona Norte, e flagrou o local lotado.

Para o encanador gasista Edvaldo Cardoso, de 51 anos, o distanciamento é essencial, mas é necessário sair para espairecer. "Eu e minhas esposa cumprimos as determinações e estamos em distanciamento social. Isso até afetou nosso psicológico e por isso tivemos que sair um pouquinho. Ficar dentro de casa direto não dá. Respeitando o distanciamento dá pra fazer".



O encanador contou, ainda, que pegou a doença no início da pandemia e perdeu o emprego no último ano. "Essa doença veio para destruir a humanidade. Eu e minha esposa pegamos covid-19 e ela precisou ficar no oxigênio em observação. Em outubro, perdi o emprego e chegamos a passar necessidade mas, com ajuda dos amigos, estamos seguindo".



"O medo (da doença) é muito grande, mas agora estamos vivendo nossa vida. Carnaval vai ter outro ano. Neste momento, cada um tem que se cuidar, não sabemos que está ou não com a doença", completou Edvaldo.



A dona de casa Lúcia Lopes, de 45 anos, aproveitou o feriado para conhecer a praia artificial do parque. "Como a gente não teve carnaval esse ano, eu vim aqui curtir a praia. Primeira vez que venho na praia, esse ambiente aqui gostoso, família, bem tranquilo, nunca tinha vindo e tô adorando. Um dia maravilhoso. Um carnaval atípico, mas perfeito".



Questionada sobre a vacina e a pandemia, Lúcia contou que segue na espera. "Esperando a vacina para poder sair pra rua, ficar a vontade e ficar tranquila se Deus quiser".

Feriado com praias cheias no Rio

O DIA também flagrou a Apesar do cancelamento do Carnaval e das restrições por conta da pandemia do novo coronavírus,também flagrou a orla da cidade lotada de banhistas e pessoas caminhando sem máscara nesta terça-feira . A máxima foi de de 35,2ºC com sensação de 41,9ºC na estação Irajá, na Zona Norte do Rio.

Segundo o Sistema Alerta Rio, há a previsão de pancadas de chuva moderadas, de forma isolada, até o final desta tarde.

Fiocruz confirma presença de nova cepa do coronavírus no Estado do Rio

Segundo o médico Amílcar Tanuri, especialista em genética de micro-organismos e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), "era previsível" que a variante P.1 do novo coronavírus chegaria ao Rio, uma vez que já havia sido localizada em outras partes do País, como no interior de São Paulo. A partir de agora, é preciso fazer mais testes e análises de laboratório para tentar determinar a prevalência da nova variante nos casos no Rio.