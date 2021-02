Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/02/2021 14:39 | Atualizado 16/02/2021 16:09

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou no início da tarde desta terça-feira (16) que a nova cepa do coronavírus foi identificada no Estado do Rio de Janeiro. A variante P.1 foi identificada primeiramente em Manaus (AM). A nova cepa foi comprovada após exames laboratoriais feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Não é possível confirmar ainda se a transmissão ocorreu dentro do próprio Estado ou se o paciente contraiu em viagem.Segundo o médico Amílcar Tanuri, especialista em genética de micro-organismos e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), "era previsível" que a variante P.1 do novo coronavírus chegaria ao Rio , uma vez que já havia sido localizada em outras partes do País, como no interior de São Paulo. A partir de agora, é preciso fazer mais testes e análises de laboratório para tentar determinar a prevalência da nova variante nos casos no Rio.Num primeiro momento, a saída para as autoridades de saúde e a população é insistir nas medidas de prevenção, as mesmas que ajudam a conter quaisquer variantes do novo coronavírus. "É preciso tentar reforçar as medidas de prevenção. Prestar mais atenção", afirmou Tanuri.O especialista lembrou ainda que outra variante do novo coronavírus, batizada de P.2, foi encontrada no Rio, e já "está para todo o lado" no Estado. Ainda conforme Tanuri, os estudos científicos ainda não conseguiram determinar se a variante P.2, registrada no Estado é mais transmissível do que a P.1.