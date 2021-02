UFRJ Divulgação

Publicado 15/02/2021 18:02

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está investigando se pacientes transferidos de Manaus para o Rio de Janeiro possuem a nova variante da covid-19. Os exames estão sendo realizados nos laboratórios da instituição. As informações foram publicadas pelo colunista Edmilson Ávila, do G1.

Ainda de acordo com o colunista, 45 pacientes foram transferidos para unidades federais no município do Rio. Há informações de que um deles chegou a ser levado para uma enfermaria onde estavam internados pacientes sem a doença. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública Federal.

No início de fevereiro, o secretário estadual de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, afirmou que a chegada de pacientes com covid-19 vindos de Manaus foi uma surpresa. Segundo o secretário, a transferência não foi feita em consenso, como afirmou o Ministério da Saúde.