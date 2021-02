Banhistas lotaram a praia do Leblon, na Zona Sul do Rio Luciano Belford / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 17:18

Rio - Apesar do cancelamento do Carnaval e das restrições por conta da pandemia do novo coronavírus, O DIA flagrou a orla da cidade lotada de banhistas e pessoas caminhando sem máscara nesta terça-feira. A máxima foi de de 35,2ºC com sensação de 41,9ºC na estação Irajá, na Zona Norte do Rio.



Segundo o Sistema Alerta Rio, há a previsão de pancadas de chuva moderadas, de forma isolada, até o final desta tarde.

Confira a previsão para os próximos dias:



A quarta-feira (17) será mais um dia de calor e com previsão de pancadas de chuva isoladas durante os períodos da tarde e noite, de intensidade moderada.



Entre quinta-feira (18) e sexta-feira (19), devido à atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte isoladas nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios.



No sábado (20), o tempo permanecerá instável devido à entrada de umidade vinda do oceano. Assim, a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia.