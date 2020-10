Comsercaf é invadida e depredada por manifestantes em Cabo Frio Imagem de internet

Por O Dia

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (29) a sede da Comsercaf foi invadida e depredada por ex-funcionários. O grupo quebrou o portão do pátio, jogou bombas artesanais na tentativa de quebrar as portas de blindex da sede administrativa e agrediu funcionários. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas para conter a ação dos invasores.



A confusão aconteceu após uma reunião da presidência com representantes dos ex-funcionários. O corpo jurídico da Comsercaf irá registrar uma ocorrência policial. Também será solicitada uma medida de afastamento para que os invasores não cheguem a menos de 200 metros da autarquia . Além disso, será pedida a permanência de uma viatura da Polícia Militar na sede da companhia.



Em outubro, a Comsercaf contratou a empresa Ecomix Gestão e Planejamento LTDA para a prestação de serviços especializados de limpeza. A medida cumpre recomendações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e teve a chancela do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O certame ocorreu na modalidade de Concorrência Pública, categoria mais ampla existente, pois permite a participação de qualquer licitante interessado e habilitado, apresentando exigências mais rígidas para a fase de habilitação. O edital foi publicado em 2018 e passou todo o ano de 2019 sob análise do TCE-RJ, que verificou se o procedimento adotado pela Comsercaf respeitava todos os princípios legais e se o projeto estava tecnicamente condizente. O edital foi liberado para publicação em 20 de fevereiro de 2019, tendo a licitação sido realizada em maio de deste ano. Na reunião que antecedeu os atos de vandalismo foi para tratar o pagamento da rescisão contratual de alguns funcionários, dispensados quando houve a contratação da empresa. Aproximadamente 70% do pessoal foi absorvido pela empresa. A Secretaria de Fazenda esclarece que representantes da categoria serão ouvidos na manhã desta sexta-feira (30).