Pancadas de chuva a qualquer momento em Meriti, na Baixada FluminenseFoto: Diogo Asgard

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:40

para São João de Meriti , nesta semana, será de, mas com aumento de nuvens durante a tarde e possibilidades dena terça e quarta-feira, 29 e 30. De acordo com o portal Climatempo, a cidade deve registrar mínima de 15°C e máxima de 28°C durante a semana.

Nesta segunda-feira, dia 28, o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. Na terça (29), sol e muitas nuvens à tarde, com possibilidades de pancadas de chuva à noite.



Na quarta (30), a cidade amanhece com tempo fechado e chove pela manhã. O sol abre à tarde e noite seca. Quinta-feira, 01, de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A semana termina sem chuva, com sol entre nuvens, mínima de 15°C e máxima de 23°C.