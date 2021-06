Para reforçar a sua imunidade, lembre-se da data agendada para a sua 2ª dose desta vacina. - Foto: reprodução internet

Publicado 30/06/2021 13:35

covid-19 para os próximos dias. Serão imunizados os meritienses a partir de 47 anos de idade, em seis postos de atendimento, até esta sexta-feira (02), das 8h às 12h, e no sábado (03), em três locais, das 8h às 12h. A pasta reforça que todos devem respeitar os dias entre homens e mulheres.

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Os profissionais de saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, já os garis devem estar na ativa e apresentar o último contracheque.



Confira o calendário de vacinação para 01, 02, 03 e 04 de julho:



Quinta-feira, 1°/7: 8h às 15h



MULHERES: A partir dos 47 anos SEM comorbidade, a partir dos 22 anos COM comorbidade, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e garis a partir dos 18 anos + gestantes, puérperas e lactantes com até 12 meses de pós-parto



Sexta-feira, 2/7: 8h às 15h



HOMENS: A partir dos 47 anos SEM comorbidade, a partir dos 22 anos COM comorbidade, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e garis a partir dos 18 anos + gestantes, puérperas e lactantes com até 12 meses de pós-parto



Sábado, 3/7: 8h às 12h



REPESCAGEM DE HOMENS E MULHERES: A partir dos 47 anos SEM comorbidade, a partir dos 22 anos COM comorbidade, profissionais de EDUCAÇÃO, profissionais de SAÚDE, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e garis a partir dos 18 anos + gestantes, puérperas e lactantes com até 12 meses de pós-parto.



Domingo, 4/7 - Não haverá vacinação.



Veja os postos:



De segunda a sexta-feira



-Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

-USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

-USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

-USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João

-Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

-Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



Sábado



-Aníbal Viriato

- Tenda da Praça dos Três Poderes (em frente à prefeitura)

- Vila São João





