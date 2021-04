Thaís Braz, do 'BBB 21' Reprodução

Publicado 18/04/2021 14:43 | Atualizado 18/04/2021 14:44

Rio - Emocionada, a ex-BBB Thaís Braz compartilhou um relato em suas redes sociais e falou mais uma vez do seu problema em se expressar. "Acabei de receber uma pessoa aqui muito especial para mim que ela disse que eu foi muito importante para ela porque ela também não consegue falar quando ela fica nervosa. E é muito bom a pessoa se sentir confortável com você e se identificar com você. Porque isso é muito difícil", desabafou a ex-BBB.

Thaís também contou aos seguidores que está procurando ajuda para melhorar a sua comunicação. "Muitas pessoas não entendem, mas estou melhorando. Quero sempre buscar melhorar mais essa questão da fala, já fui atrás de várias pessoas para me ajudar", explicou a dentista, que aproveitou para descontrair. "Então é isso. Fiquem na torcida. Tatá sabe falar", brincou.