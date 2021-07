A PM apreendeu um simulacro de arma de fogo e o automóvel - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:56

Policiais Militares doprenderam um, que não teve a identidade revelada, durante patrulhamento na Av. Automóvel Clube, altura do Centro de Meriti . O suspeito tentou fugir da abordagem policial, mas foi capturado pela equipe. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo.Segundo informações do Batalhão, uma equipe foi alertada via rádio operacional sobre um veículo que estaria se evadindo de outra guarnição. De imediato, foi realizadoe os agentes conseguiram abordar o automóvel.Realizada a revista pessoal, a PMum simulacro de arma de fogo e o automóvel Chevrolet prisma, cor cinza.Diante dos fatos, a guarnição procedeu até a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.