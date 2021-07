Itamar Serpa com os filhos, Francisco, Marlon, Isabella e João Serpa. - Divulgação

Itamar Serpa com os filhos, Francisco, Marlon, Isabella e João Serpa. Divulgação

Um dos maiores empresários multinacionais do ramo da beleza do país, o iguaçuano de coração Itamar Serpa. Trabalhou como office boy, cobrador de ônibus e professor de química e física. Sua formação é pela UFRJ e algum tempo depois começou a trabalhar na Bayer como químico, isso impulsionou a abrir sua própria empresa, a Embelleze que é referência no ramo da beleza. A companhia possui fábrica no município de Nova Iguaçu, e centros de distribuição no Rio de Janeiro, Portugal, EUA, Venezuela, Panamá e Colômbia. Ela comercializa mais de 500 produtos para os cabelos. Suas marcas mais conhecidas são a tintura Maxton, Novex, Natucor entre outras. A empresa também conta com a Salon Embelleze, unidade de produtos profissionais para cabeleireiros.

O primeiro pedaço de bolo foi entregue aos herdeiros, João e Marlon Serpa. Divulgação

Ontem (3) ele abriu a porta da sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro pra comemorar a chegada dos 80 anos. Num clima bem restrito ele recebeu familiares, amigos e o carinho especial dos filhos Marlon, João, Francisco e Isabella Serpa. Foi um sucesso. Parabéns, Itamar!