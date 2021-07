A variante delta do coronavírus, a "mais transmissível" registrada desde o início da pandemia - Reprodução

A variante delta do coronavírus, a "mais transmissível" registrada desde o início da pandemiaReprodução

Por Karen Rodrigues*

Publicado 06/07/2021 06:15 | Atualizado 06/07/2021 15:53

variante delta de covid-19 na Região Metropolitana. Um homem de 30 anos em São João de Meriti e uma mulher de 22 anos em Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) confirmou, na noite desta segunda-feira (5), que identificou dois casos dadena Região Metropolitana. Um homem de 30 anos eme uma mulher de 22 anos em Seropédica foram identificados com a variante de origem indiana. Segundo a SES, os sequenciamentos foram confirmados a partir de amostras de casos registrados nos dias 16 e 17 de junho.

"Os municípios já foram comunicados e estão realizando a investigação epidemiológica para identificar se são casos importados ou autóctones, ou seja, adquiridos dentro do estado. Importante esclarecer que o sequenciamento do vírus não é um exame de rotina nem de diagnóstico, é feito para vigilância genômica", explicou em nota.

Publicidade

Pelo menos dois óbitos no Brasil ocorreram por complicações da variante delta. O primeiro óbito foi registrado no Paraná, uma gestante de 42 anos, e o segundo foi um um homem de 54 anos, tripulante de um navio que ficou atracado no Maranhão. Esta variante é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a mais transmissível, desde o início da pandemia.

Os dados do monitoramento mostram ainda que a linhagem P.1 (Brasil) continua sendo a mais frequente no estado. Além disso, registrou uma baixa frequência da VOC B.1.1.7 (Reino Unido) e o declínio da P.2, desde novembro do ano passado.



A SES ressaltou que, independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção e métodos de diagnóstico e tratamento da covid-19 seguem os mesmos.

Publicidade

"Sendo assim, não há alteração nas medidas sanitárias já adotadas, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social. Além disso, é importante que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra a Covid-19 e que a população retorne para receber a segunda dose. Estudos mostram que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra as variantes identificadas até o momento", afirmou a pasta.

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o homem infectado com a variante delta não viajou e não teve contato com viajantes, mas a investigação segue por parte da secretaria de Saúde, para identificar o começo da contaminação.

Publicidade

Segundo a prefeitura, o homem de 30 anos está bem e não transmite mais o coronavírus. A coleta do material dele ocorreu no dia 16 de junho. "O caso está sendo monitorado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro (CIEVS-RJ), em conjunto com a Vigilância da cidade para confirmação do ponto de transmissão", informou a Prefeitura de São João de Meriti.

A Prefeitura de Seropédica informou que a investigação está sendo realizada pela Vigilância Epidemiológica Municipal. "A paciente encontra-se isolada em seu domicílio, recuperada da doença e sendo assistida pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil".

Publicidade

De acordo com informações do município, a mulher de 22 anos não viajou. "Os familiares da paciente estão sendo monitorados, mas já passaram do tempo de infecção, tendo feito exames no dia 17 de junho. Foram todos afastados dos trabalhos, passando pelo tempo de quarentena".

*Estagiária sob supervisão de Bernardo Costa