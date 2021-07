João Victor Nascimento dos Santos, de 34 anos, é preso após cruzamento de dados de inteligência da polícia - Portal dos Procurados

João Victor Nascimento dos Santos, de 34 anos, é preso após cruzamento de dados de inteligência da polícia Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:01

Rio - Um criminoso foragido da Justiça, identificado como João Victor Nascimento dos Santos, de 34 anos, foi preso no Morro do Borel, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (6). Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise - SIA, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/CPP, juntamente com o Núcleo de Inteligência da UPP Borel através de Dados de Inteligência, e informações do Disque Denúncia (2253-1177), localizaram João Victor.



Operação Shark Atack

O forte cheiro de maconha em dinheiro que seria depositado no banco foi o pontapé das investigações que culminaram com desarticulação de um esquema milionário de lavagem de dinheiro de traficantes do Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A operação Shark Attack (ataque de tubarão) foi iniciada em para desarticular uma quadrilha de empresários do Brasil responsável por esquema de lavagem de dinheiro para a maior facção criminosa do Rio.De acordo com investigações, o grupo é suspeito de ter lavado de R$ 222 milhões para traficantes. Entre os alvos, estava o ex prefeito de uma cidade do Paraguai, que conseguiu fugir para o país vizinho e está foragido.Para a polícia, o esquema consiste em pequenos depósitos feitos por traficantes em agências bancárias. "A gente seguindo o caminho desse dinheiro, identificamos uma teia que envolve empresas e mais empresas, que, na verdade, se revelou um sofisticado esquema para lavar dinheiro das organizações criminosas do estado. Muitos desses envolvidos viviam em imóveis de luxo e usavam o dinheiro como se fosse proveniente de atividades empresarias”, explicou o delegado Antenor Lopes Júnior, diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), na última ação da operação, que ocorreu no dia 18 de dezembro de 2020.O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).