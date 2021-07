78ª DP (Fonseca) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:37

Rio - Policiais da 78ª DP (Fonseca) prenderam, nesta segunda-feira (5), uma mulher acusada de furto qualificado. A prisão aconteceu no bairro São Lourenço, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil.

A mulher, que não teve a identidade revelada, possuía 15 passagens por furto. A maioria dos crimes foi praticado em estabelecimentos comerciais.



Segundo a Polícia Civil, contra ela foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.