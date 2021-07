Dupla assalta estabelecimento em Jardim Primavera, em Duque de Caxias - Divulgação

Dupla assalta estabelecimento em Jardim Primavera, em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:56

Rio - Dois assaltantes, aparentando ser menores de idade, roubaram uma lanchonete em frente à Praça Minas, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, por volta das 20h30 da segunda-feira (5). As câmeras de segurança do Benz Açaí registraram toda a ação da dupla, que durou menos de um minuto. A identidade de ambos ainda não foi revelada.

Nas imagens, é possível ver os ladrões entrando no local e, em um primeiro momento, se passarem por clientes. Um funcionário os recebe e em seguida é surpreendido com o anúncio do assalto. Um dos criminosos rouba o celular da vítima, que está no balcão carregando, enquanto o outro rouba todo o dinheiro do caixa. Durante o roubo, os bandidos mostraram que estavam armados e também não se preocuparam com as câmeras do estabelecimento.

Publicidade

O vídeo mostra ainda que, sem aparentar nenhum nervosismo, os dois deixam a lanchonete pela porta da frente e vão embora em um veículo prata, que os aguardava ao lado de fora. Nenhum cliente estava no local no momento do assalto.

Confira o vídeo:

Publicidade

Câmeras de segurança flagram assalto em estabelecimento em Duque de Caxias.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/YtwyNax0Xc — Jornal O Dia (@jornalodia) July 6, 2021

Moradores da região relataram ao DIA que o Jardim Primavera é alvo constante de assaltos, comumente conhecido como um bairro perigoso. Em uma outra ocasião, um casal que estava ao lado de um idoso no portão de casa foi abordado por dois criminosos, que roubaram todos os pertences das vítimas, incluindo as alianças.

Publicidade

Procurada, a Polícia Militar disse não ter registrado nenhum caso de assalto em estabelecimento nesta região. Em nota, a PM ressaltou "que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da nossa Central 190. Os registros em delegacias também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada".

O DIA não conseguiu contato com o estabelecimento Bens Açaí para saber se os donos registraram ocorrência. A Polícia Civil também não se pronunciou até o momento.