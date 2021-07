Homens armados fazem arrastão em rua do bairro da Covanca, em São Gonçalo - WhatsApp O DIA

Homens armados fazem arrastão em rua do bairro da Covanca, em São GonçaloWhatsApp O DIA

Por Karen Rodrigues*

Publicado 06/07/2021 16:33

Rio - Homens armados amedrontaram moradores e motoristas que trafegavam na Rua Marechal Floriano Peixoto, em frente ao número 2656, no bairro da Covanca, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os criminosos realizaram um arrastão na via por volta das 8h20 desta terça-feira (6). Pelas imagens registradas por um morador da rua, é possível ver os assaltantes levando celulares de motoristas e roubando um carro.

Assaltantes fazem arrastão no bairro Covanca, em São Gonçalo.

Crédito: WhatsApp O DIA#ODia pic.twitter.com/vkWHSlXdO7 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 6, 2021

Publicidade

No vídeo, um homem de boné aparece apontando uma arma em direção a um carro e pede que o motorista pare e passe o celular para ele. Outro homem, que está usando uma toca preta, vem correndo do início da rua em direção ao carro que parou e se debruça na janela do motorista para pegar os pertences da vítima. Em seguida, os dois entram em um carro e fogem.

A Polícia Militar informou que não houve acionamento do 7º BPM (São Gonçalo) em relação à ocorrência. "O patrulhamento está nas ruas do Bairro da Covanca para prevenir e coibir práticas delituosas, com equipes realizando abordagens, checagem de documentos e prisões em flagrante".

Publicidade

Segundo a Polícia Civil, "a equipe da 73ª DP (Neves) analisa as imagens de câmera instaladas na região onde ocorreu o fato para identificar a autoria do crime. Até o momento, nenhuma vítima registrou ocorrência na delegacia da região. As diligências continuam em busca de informações que ajudem as investigações".

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes