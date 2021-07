Vigilante foi levado para a 29ª DP (Madureira), onde foi reconhecido por duas vítimas - Reprodução / Google Street View

Vigilante foi levado para a 29ª DP (Madureira), onde foi reconhecido por duas vítimas Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:27

Rio - Um vigilante, sem identidade revelada, de 38 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira acusado de praticar diversos roubos a mulheres no bairro de Cascadura, na Zona Norte do Rio. De acordo com os agentes da 29ª DP (Madureira), responsáveis pela prisão, o homem trabalhava como vigilante armado no período noturno e costumava atacar as vítimas pela manhã, quando voltava do seu emprego. Ele é suspeito de ter praticado pelo menos oito assaltos semelhantes, sempre tendo mulheres como vítimas.



De acordo com as investigações, as vítimas eram assaltadas quando caminhavam pelas ruas do bairro. O ladrão praticava o roubo sem sair do seu veículo e utilizava um revólver. Registros foram feitos na delegacia e os agentes iniciaram as investigações para apurar os crimes. Os policiais coletaram imagens de câmeras de segurança, identificaram a placa e o proprietário do automóvel.



A equipe da 29ª DP levantou informações e localizou o bandido em Turiaçu, na Zona Norte, dirigindo o veículo utilizado nos assaltos. Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver escondido no carro. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e contra ele também foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça pela prática de roubo.



O vigilante já foi reconhecido por duas mulheres. As investigações continuam para identificar outras vítimas.