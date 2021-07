Justiça determina que diretor e agentes do Degase sejam afastados por suspeita de abusos contra internas - Reprodução TV Globo

Justiça determina que diretor e agentes do Degase sejam afastados por suspeita de abusos contra internas

Por Anderson Justino

Publicado 02/07/2021 15:36 | Atualizado 02/07/2021 15:38

Rio - A Polícia Civil montou uma Força-tarefa para investigar as denúncias de abuso sexual dentro da Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa , na Ilha do Governador, unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Um inquérito foi instaurado e vai ficar sob responsabilidade da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM).

A Justiça do Rio determinou o afastamento de cinco agentes e do diretor do Degase. Dois agentes são denunciados por manter relações com a adolescentes internas. Duas delas engravidaram dentro da unidade. Um, acabou perdendo a criança após um aborto espontâneo.

O Ministério Publico do Rio acompanha o caso através da Coordenadoria Geral de Proteção a Dignidade da Pessoa Humana, Coordenadoria de Direitos Humanos e Coordenadoria de Proteção aos Direitos das Vítimas.

A juíza Lúcia Mothe Glioche determinou que as menores sejam tranferidas neste sábado para o Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral, também na Ilha do Governador.

Em nota, Sind-Degase disse que repudia esses abusos e que a conduta de alguns agentes não condiz com a conduta de todos os servidores.