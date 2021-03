Agente Thiago Correa de Souza, do Degase Reprodução

Publicado 08/03/2021 09:10

Rio - O corpo do agente do Degase Thiago Correa de Souza, de 34 anos, será enterrado nesta segunda-feira, às 16h, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo informações, criminosos que estavam dentro de um carro atiraram contra ele a poucos metros do condomínio em que morava.

A PM informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados até a Avenida Eternidade, onde a vítima, baleada na região da virilha, estava dirigindo um Eco Sport, de cor preta, a poucos metros do condomínio em que morava.

Thiago era lotado no município de Volta Redonda, na Região Sul Fluminense, e foi transferido para a unidade do Degase, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, há duas semanas. O agente deixa a esposa e um filho, de apenas dois anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar o fato e que a perícia foi realizada no local, dando início às investigações.