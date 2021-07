Governador Claudio Castro - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 02/07/2021 12:07 | Atualizado 02/07/2021 13:39

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), exonerou o diretor geral do Departamento de Ações Socioeducativas (Degase) e o Corregedor do órgão, após denúncias de abusos sexuais contra adolescentes internadas da unidade socioeducativa feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (CENSE PACGC), na Ilha do Governador. A pedido do Ministério Público do Rio e da Defensoria do Estado, a Justiça pediu o afastamento de cinco agentes e do diretor.