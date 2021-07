Desde o início da fiscalização já foram aplicadas 14.516 multas no total - Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:03

Rio - A Guarda Municipal do Rio registrou 5.280 infrações sanitárias no primeiro semestre de 2021, durante ações de fiscalização voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19 na cidade. Os agentes passaram a constatar e a notificar irregularidades sanitárias no dia 5 de junho do ano passado, de acordo com um decreto de 21 de maio de 2020. Desde o início da fiscalização já foram aplicadas 14.516 multas no total.



Do total de infrações registradas entre os meses de janeiro e junho deste ano, 4.602 foram pela falta do uso de máscaras em vias públicas ou no interior de estabelecimentos por colaborador ou cliente; 129 para estabelecimentos essenciais em atividade fora do horário fixado; 216 por aglomeração em estabelecimentos, incluindo filas; 101 em estabelecimentos e atividades essenciais fora das condições pré-determinadas e 232 por funcionamento não autorizado de estabelecimentos e atividades.



A multa pela falta do uso de máscara é de R$562,42 aplicada no CPF. Já para estabelecimentos comerciais que desobedecerem ao decreto, as multas variam de R$2 mil a R$50 mil dependendo da infração cometida. A instituição atua em toda a cidade por meio de ações coordenadas pela Secretaria Especial de Ordem Pública (Seop) e integradas com o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. Participam das ações guardas municipais de todas as Coordenadorias Regionais, Grupamentos Especiais e Unidades Operacionais com foco na fiscalização do uso de máscaras de proteção facial e no combate às aglomerações.