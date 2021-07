Prefeitura do Rio inaugura primeiro espaço de lazer sob linha férrea neste domingo | Rio de Janeiro | O Dia

Fotos do mural de grafite feito no viaduto. - Joice Nascimento

Fotos do mural de grafite feito no viaduto.Joice Nascimento

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:26

Rio - A Fundação Parques e Jardins (FPJ) e a Subprefeitura da Zona Norte irão entregar à comunidade de Engenho Novo a conclusão do projeto de revitalização do Buraco do Padre, na manhã deste domingo, às 10h. O local é ponto de passagem de veículos e pedestres entre as ruas Silva Freire e 24 de Maio. Após receber um mutirão de serviços municipais, o espaço foi transformado em uma área de lazer e poderá promover eventos e manifestações culturais mensalmente.