PF prende jovem em flagrante com quase 15 Kg de maconha no Aeroporto Santos Dumont - Divulgação

PF prende jovem em flagrante com quase 15 Kg de maconha no Aeroporto Santos DumontDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 13:34 | Atualizado 02/07/2021 13:38

fotogaleria

Rio - A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira uma jovem que transportava quase quase 15 quilos de maconha em sua bagagem no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.De acordo com a PF, a mulher, que completou recentemente 18 anos, foi surpreendida durante uma fiscalização de rotina quando desembarcava no Rio. Ela estava vindo do Manau, na Amazônia, com escala em Campinas, São Paulo. O entorpecente foi encontrado em sua mala, debaixo de cobertores.