Laíla - Eduardo Hollanda/Divulgação

LaílaEduardo Hollanda/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 13:13

Rio - Figura fundamental nas conquistas da Beija-Flor de Nilópolis desde o título de 1998, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, será homenagem duplamente pela azul e branco da Baixada Fluminense. O presidente Almir Reis revelou para o CARNAVALESCO. Saiba aqui mais detalhes

Com dez sambas concorrendo para embalar o próximo desfile da Beija-Flor, a escola de Nilópolis retoma no dia 8 de julho, a sua disputa rumo ao Carnaval de 2022. Os eventos, que vão acontecer semanalmente às quintas-feiras, voltarão a ser abertos ao público, com apenas 40% da lotação da quadra disponível. A medida obedece aos protocolos definidos por autoridades do Rio de Janeiro e de Nilópolis contra a Covid-19.



Dudu Azevedo, diretor de Carnaval da Beija-Flor, explica que as obras concorrentes tiveram autorização para serem alteradas por seus compositores no período em que a disputa ficou paralisada, desde janeiro — até aqui, as eliminatórias aconteceram sem a presença de segmentos e torcedores.



A ideia do “recall”, de acordo com Azevedo, foi permitir que artistas pudessem incorporar a seus versos sentimentos e percepções dos últimos meses sobre o enredo “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”, uma homenagem à intelectualidade negra.