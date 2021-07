Polícia prende vigilante investigado por assaltos contra mulheres na Zona Norte do Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:48

Rio - Agentes da 29ª DP (Madureira) prenderam nesta quinta-feira (1º) um homem foragido da Justiça do Rio por roubo. De acordo com o delegado Neilson Nogueira, titular da distrital, o vigilante Andrews de Oliveira dos Santos, 38 anos, foi encontrado no bairro Turiaçu, na Zona Norte do Rio.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária pela prática de roubo majorado. Além disso, segundo o delegado, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, já estava armado com um revolver calibre 38.

As investigações apontam que Andrews é responsável por pelo menos oito assaltos contra mulheres em Cascadura. Segundo a polícia, ele usava o próprio carro nos crimes, um Fiat Uno branco.

"O indiciado trabalhava como vigilante armado no período noturno e costumava atacar as vítimas pela manhã, quando voltava do seu trabalho. As vítimas eram atacadas enquanto caminhavam pelas ruas do bairro e o investigado praticava o roubo sem desembarcar do seu veículo, utilizando o revólver que foi apreendido", explicou o delegado.