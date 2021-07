Operação mira irregularidades em ferros-velhos em Niterói - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:07 | Atualizado 02/07/2021 11:06

Rio - Policiais civis da 76° DP (Niterói) realizam, na manhã desta sexta-feira, uma megaoperação contra irregularidades em ferros-velhos e empresas de Reciclagens em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A ação foi deflagrada após registro de roubos de bueiros, hidrômetros e cabos de concessionárias prestadoras de serviços em alguns pontos da cidade que resultou numa investigação conjunta entre o setor de Inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e agentes da 77ªDP e 76ªDP.

A operação também conta com apoio de equipes da Prefeitura de Niterói, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Águas de Niterói e Enel.

O principal objetivo da operação é coibir a receptação de cabos elétricos, de telefonia e de Internet, hidrômetros, tampas de bueiros e bocas de lobo que estão sendo furtados com frequência nas ruas de Niterói e tem prejudicado a rotina dos donos de estabelecimentos comerciais e moradores da cidade.



De acordo com levantamentos estatísticos, grande parte desses furtos são cometidos por moradores de rua. De acordo com a polícia, esse tipo criminalidade afeta principalmente a gestão de serviços operacionais da Prefeitura de Niterói e das Concessionárias de Serviços Públicos de fornecimento de energia elétrica, água potável, telefonia e Internet, que rotineiramente desviam suas equipes de atendimentos programados para a execução de serviços emergenciais.

Além da busca por materiais furtados, as equipes verificam os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos, ligações clandestinas de energia elétrica e água potável e o cumprimento das leis de proteção ao meio ambiente.

Ação na capital

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que a operação verificou alvarás de funcionamento dos estabelecimentos e também a procedência dos materiais comercializados. Ao todo, 11 ferros-velhos foram inspecionados. Em um deles, na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, foram apreendidos 12 aros de guarnição de tampa de ferro, 11 tampas de bueiro, seis grades, dois containers de lixo e um cabo de alumínio.

Ligações clandestinas de água e energia foram identificadas e removidas pela Cedae e Light, respectivamente. O estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. Um homem de 40 anos, que seria o responsável pelo local, foi detido e levado para a 19ª DP (Tijuca), onde foi autuado por furto e receptação qualificada de bens e instalações do patrimônio público. Na delegacia, foi verificado que alguns itens pertenciam à prefeitura do Rio.

Em nota a Polícia Militar informou que policiais do 6º BPM (Tijuca) participaram da operação que contou, também, com o apoio da Light, concessionária de energia elétrica. A empresa constatou furto de energia no estabelecimento fechado na operação. Já a SuperVia informou que o furto de fios da rede elétrica atinge constantemente a circulação dos trens.

Nesses cinco primeiros meses do ano, a concessionária registrou 161 casos de furtos de cabos de sinalização e de rede aérea, o que representa mais que o triplo do mesmo período do ano passado. "Somente de janeiro a maio de 2021, foram furtados mais de 12 mil metros de cabos, causando um prejuízo de R$ 899 mil".