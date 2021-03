Francisco Diá, técnico do Ferroviário Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:42

Rio - Após vencer a Taça Fares Lopes e a primeira fase do Campeonato Cearense pelo Ferroviário, técnico Francisco Diá também conseguiu levar o Ferroviário para a segunda fase da Copa do Brasil ao bater o Porto Velho, no Rio de Janeiro. Em coletiva após a classificação, o treinador celebrou a vitória e afirmou que que vive o futebol intensamente, deixando de lado até a vida amorosa.

"Futebol você tem que estar pedindo informação toda hora, procurando saber informação principalmente do adversário. A gente vai trabalhar em cima do América-MG para ter informação. Eu vivo o futebol 24 horas. Não estou fazendo nem sexo ultimamente. Toda hora estamos ligados nas coisas do futebol para ver a coisa acontecer", afirmou Diá.



O próximo compromisso do Tubarão da Barra na Copa do Brasil será contra o América-MG, time da primeira divisão e comandado pelo técnico Lisca. Sobre o jogo, Diá acredita em surpresa.



"Um adversário altamente qualificado, adversário de Série A do Campeonato Brasileiro. Leva todo um favoritismo. Mas futebol se joga no campo. A gente já tem visto surpresas nessa competição. O Ferroviário é uma equipe determinada, equipe jovem, onde funciona a parte coletiva", concluiu.