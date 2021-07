Wellington foi atropelado e o motorista fugiu sem prestar socorro - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 09:48 | Atualizado 02/07/2021 10:23

Rio - A família de Wellington Silva Azevedo, de 19 anos, morto após ser atropelado na manhã desta quinta-feira, na Rodovia Washington Luís , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi ao Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira para liberar o corpo do rapaz. Wilson Ferraz de Azevedo, pai de Wellington, diz que quer a prisão do responsável por atropelar o filho, que fugiu sem prestar socorro. “Eu quero apenas justiça porque era um filho querido por todos. Um filho que procurava ajudar o pai sempre nas horas da necessidade de casa, era um garoto feliz, alegre. Todas as vezes que ele saía pra trabalhar ele dava benção ao pai dele e eu ficava com o coração apertado porque sabia que a via que ele estava pegando era muito perigosa e eu não tinha como falar ‘meu filho, não vai trabalhar’”, disse o pai do rapaz, muito emocionado, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

A prima da vítima, Angélica de Souza Vitor, disse que recebeu a notícia através de um amigo e foi ao local para entender o que havia acontecido. Ao chegar lá, encontrou o corpo de Wellington no chão. “Meu amigo disse que tinha acontecido um acidente com os meus primos. Quando eu cheguei lá, só vi meu primo em pé chorando e o corpo do Wellington no chão, caído. Só abracei meu primo e ele falou que o Wellington tinha morrido”, contou, também emocionada.



A Polícia Civil ainda tenta identificar o motorista que atropelou Wellington e fugiu sem prestar socorro. A investigação é conduzida pela 59ªDP (Duque de Caxias).



Wellington deve ser enterrado no Cemitério Nossa Senhora das Graças, também em Duque de Caxias, nesta sexta-feira.