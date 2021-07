Ciclista morreu atropelado - Reprodução TV Globo

Ciclista morreu atropelado

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 07:29 | Atualizado 01/07/2021 07:43

Rio - Um ciclista morreu após ser atropelado, por volta das 5h19 desta quinta-feira, na Rodovia Washington Luís, na altura do km 119, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na pista lateral, sentido Juiz de Fora.

De acordo com testemunhas, após atropelar o ciclista, ainda não identificado, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Às 7h, o corpo da vítima ainda estava no local, mas agentes da PRF isolaram a área.



Ainda segundo as testemunhas, tinha uma outra pessoa na bicicleta, mas ela teria conseguido pular antes da colisão e saiu ilesa do acidente.