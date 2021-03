Assaltante é baleado em tentativa de assalto a pedestre na Avenida Dom Helder Câmara Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 15:37 | Atualizado 31/03/2021 17:08

Rio - Um assaltante foi baleado e morto após tentativa de assalto a um motociclista que estava parado no sinal de trânsito, na Avenida Dom Helder Câmara, na altura da casa de eventos Sambola, bairro da Abolição, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (31). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 3º BPM (Méier) foi acionada para verificar uma ocorrência de roubo e, chegando ao local, a vítima da tentativa de assalto informou que estava parada no sinal de trânsito próximo à Rua Guilhermina e à Rua Teixeira de Carvalho com sua motocicleta, quando dois indivíduos se aproximaram em outra moto.

Um deles anunciou o roubo com a mão sob a camisa. O homem reagiu à tentativa de roubo sacando sua pistola e disparando duas vezes e atingindo um dos criminosos. O suspeito que estava na motocicleta fugiu, abandonando o outro assaltante ferido, que acabou não resistindo.

Relatos de testemunhas apontam que o atirador seria um policial à paisana. Entretanto, a PM ainda não confirmou a informação.

O local foi preservado e a Delegacia de Homicídios foi acionada para a perícia. A pista sentido Cascadura está com retenções devido ao ocorrido desde às 14h.

Em atualização.