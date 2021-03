Rio de Janeiro

Ocupação de leitos para covid no Rio é de 90%; vacinação segue indefinida

A campanha de vacinação atende idosos com 77 anos nesta terça (9). Na quarta, pessoas com 76 anos. Até o momento, não há previsão para os próximos dias caso as remessas de doses do governo federal não cheguem no Rio

Publicado há 27 minutos