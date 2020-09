Draco prende miliciano que pratica extorsões em Campinho e Cascadura

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam, nesta quinta-feira, o miliciano Ronaldo Júlio Peterson de Freitas, conhecido como Cavalo. Ele é apontado como integrante de um grupo paramilitar que age no Campinho e no Morro do Fubá, em Cascadura, bairros vizinhos das zonas Oeste e Norte, respectivamente. Cavalo seria o principal responsável por realizar a extorsão de comerciantes da região.

De acordo com o delegado William Pena, titular da Draco, o miliciado preso é um dos homens de confiança do chefe do bando, Edmílson Gomes Menezes, o Macaquinho, que é procurado. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 1 mil para quem der informações sobre o paradeiro dele.

Cavalo já fez parte da milícia chamada de Águia de Mirra, que age em mais de 10 comunidades da Região Metropolitana, como Gogó da Ema e Palmeirinha, em Guadalupe; Fernão Cardim, Guarda, Águia de Ouro e Belém-Belém, em Del Castilho; e Malvina, Boiúna e Estrada do Rio Grande, na Taquara. Ele também já participou do grupo paramilitar que atua na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca.



Ainda segundo o delegado, contra Cavalo havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de armas e roubo qualificado. Ele já havia sido preso pela própria Draco durante uma grande operação realizada em maio de 2010.