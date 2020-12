Foram apreendidos uma pistola calibre 380, quase cem munições nos calibres 380 e 9mm, capa de balístico, cinto tático, coldres, porta carregadores e mira ótica. Divulgação

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro, representada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, prenderam em flagrante os nacionais Johny Soares do Nascimento Alves, o “Dentinho”, Washington Rodrigo da Silva de Alcantara e Rafael da Silva Santanna, o ”Rato”, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e constituição de milícia privada.



Os agentes desta especializada, com o suporte de policiais rodoviários federais, após serviço de monitoramento e inteligência, diligenciaram até um bar no bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, onde estariam os milicianos, e realizaram a prisão do trio. Entre eles, estava o “Rato”, que atualmente figura como uma das lideranças da milícia atuante na região.



Foi apreendida uma pistola calibre 380, quase cem munições nos calibres 380 e 9mm, capa de balístico, cinto tático, coldres, porta carregadores e mira ótica. O trio figura como grupo investigado em inquéritos que apuram crimes cometidos pela milícia.



A DHBF deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442, ressaltando-se a importância da colaboração com informações e denúncias, garantindo o total anonimato.