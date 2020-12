Desabamento no Morro da Caixa D'Água, na Penha REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por Yuri Eiras

Publicado 12/12/2020 16:27 | Atualizado 12/12/2020 18:48

Rio - Uma casa de três pavimentos desabou na noite da última sexta-feira (12), no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. O desmoronamento aconteceu na Rua José Maria, no morro da Caixa D'Água. Não houve vítimas.

O desabamento aconteceu por volta das 20h30. Procurada pelo DIA, Defesa Civil afirmou que esteve no local e interditou a área. Um morador da região relata medo de outros desabamentos, em vídeo que circula nas redes sociais. "A Defesa Civil veio ontem (sexta) ficou de vir hoje (sábado). Fizeram a avaliação, isolaram o local, mas têm muitas casas que foram abaladas. Só vão voltar na segunda-feira. Mas como vocês sabem, o tempo não está bom".

Na última quinta-feira (10), o bebê Enzo Gabriel, de um ano e sete meses, morreu soterrado após o desabamento de uma casa na comunidade do Feijão, bairro do Paraíso, em São Gonçalo. A casa onde Enzo morava com a família desmoronou após um temporal que assolou a Região Metropolitana.